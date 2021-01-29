Брата и соратников Алексея Навального отправили под домашний арест по «санитарному делу»
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестном митинге 23 января.
Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест брата оппозиционера Алексея Навального Олега и его соратников в рамках так называемого «санитарного дела».
Так, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестном митинге 23 января.
Согласно решению суда, Любови Соболь без письменного разрешения следователя нельзя покидать свою квартиру и пользоваться интернетом. Ей разрешено общаться только с адвокатами и близкими родственниками.
Под домашний арест суд также отправил Олега Навального, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и активистку Марию Алехину.
По версии следствия, соратники Алексея Навального «призвали неограниченный круг лиц участвовать в несогласованной акции на Пушкинской площади», проигнорировав запрет на проведение массовых мероприятий во время пандемии. В СКР утверждают, что в митинге участвовали лица, которые должны находиться на самоизоляции из-за коронавируса, что создало угрозу заражения других людей.
Оппозиционеры считают это уголовное дело «политическим», цель которого помешать проведению новых протестных акций в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.