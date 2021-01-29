Строители рассказали о 16-этажном подземном бункере под «дворцом Путина»
«Медуза» сообщила новые подробности о резиденции «Прасковеевка» под Геленджиком, которую называют «дворцом Путина». Как оказалось, помимо Ледового дворца, церкви, СПА, бассейна, аквадискотеки, казино и прочего, там есть еще и подземный бункер на 16 этажей
«Медуза» сообщила новые подробности о резиденции «Прасковеевка» под Геленджиком, которую называют «дворцом Путина». Как оказалось, помимо Ледового дворца, церкви, СПА, бассейна, аквадискотеки, казино и прочего, там есть еще и подземный бункер на 16 этажей. В бункер можно попасть сразу из главного дома в случае необходимости эвакуироваться.
Строители «дворца» рассказали журналистам, что подземный комплекс насквозь пронзает мыс Идокопас, на котором располагается резиденция. Внутрь мыса можно попасть из трех вестибюлей: один расположен возле главного дома, второй - на причале, а еще один проходит через всю скалу до Молокановой щели.
На 14-15 уровне бункера находится верхний блок технических помещений, а на восьмом — винотека. На первом этаже есть технические помещения и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Также собеседник издания сообщил о планах построить в VIP-выходе в пляжную зону траволатор, как в аэропорту «Шереметьево».
Строительство перехода между дворцом и пляжем внутри скалы обошлось в 3 млрд рублей, а стоимость всего комплекса оппозиционер Алексей Навальный оценил с в 100 млрд рублей.
Участник этой грандиозной стройки, о которой подробно рассказывается в расследовании Навального «Дворец для Путина», пояснил, что решил поделиться информацией о дворце, так как считает его народным достоянием.
Другие строители также рассказали журналистам, что Владимир Путин неоднократно приезжал на мыс Идокопас, а стройкой руководит ФСО. Напомним, что над резиденцией также установлена бесполетная зона, что в ФСБ объяснили защитой приграничных территорий России от разведки стран НАТО.
Напомним, что сам Владимир Путин категорически отрицает, что комплекс «Прасковеевка» был построен специально для него. Сначала в Кремле затруднились ответить, кому тогда может принадлежать этот суперохраняемый объект, но позже заявили, что им владеет «один или несколько бизнесменов». Называть имена этих людей в окружении Владимира Путина отказались. В свою очередь источник портала Znak.com сообщил, что владельцами «дворца» на мысе Идокопас Кремль может объявить кого-то из миллиардеров, входящих в ближний круг президента. Основные кандидаты – короли «госзаказов» Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.