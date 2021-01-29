В тендерной документации «Почты России» обнаружили формулировку «х** знает»
ФГУП «Почта России» в документации по тендеру на выполнение работ по развитию своего мобильного приложения описала отличие одного элемента кода от другого словами «х** знает в чем отличие»
ФГУП «Почта России» в документации по тендеру на выполнение работ по развитию своего мобильного приложения описала отличие одного элемента кода от другого словами «х** знает в чем отличие», сообщают «Открытые медиа».
Сейчас «Почта России» ищет подрядчика на выполнение работ по развитию функциональности маркетплейса в мобильном приложении «Почты России». стоимость контракта составляет 24,6 млн рублей.
В одном из приложений к разъяснению техзадания, заказчик в ходе описания, чем меню «футера», структурного элемента, расположенного в нижней части сайта, отличается от элемента под названием «футер whitelabel», написал «х** знает в чем отличие».
Файл с нецензурным высказыванием сотрудники государственной компании разместили 14 января 2021 года в разделе с разъяснениями документации для потенциальных подрядчиков в «Ответе на запрос № 1».
Представитель ФГУП заявил, что разработчик по имени Михаил «явно перегнул» при подготовке техзадания. Руководство попросит его «больше не материться» в официальной документации.