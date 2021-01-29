Петербургский депутат попросил губернатора не делать из города «символ полицейского произвола»
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник направил губернатору Александру Беглову и главе ГУ МВД по городу обращение в связи с массовым задержанием участников протестного митинга 23 января
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник направил губернатору Александру Беглову и главе ГУ МВД по городу обращение в связи с массовым задержанием участников протестного митинга 23 января.
Парламентарий напомнил главе города и начальнику полиции о том, что Конституция РФ разрешает гражданам «собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Максим Резник также просит власти обеспечить возможность проведения таких мероприятий жителям северной столицы.
Разгон мирного собрания только лишь по причине отсутствия у организаторов и участников предварительного уведомления о проведении акции, по мнению депутат, «представляет собой несоразмерное ограничение свободы мирных собраний».
«Считаю необходимым принять все возможные меры для обеспечения конституционных прав граждан, не делая из нашего города символ полицейского произвола», - добавил Максим Резник.
В Санкт-Петербурге на протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального было задержано около 600 человек. Также широкий общественный резонанс вызвал инцидент с 54-летней Маргаритой Юдиной, которую сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот. Женщине потребовалась госпитализация.