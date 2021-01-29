Дочь Игоря Шувалова в 2018 году зарабатывала по 172 млн рублей в месяц
Дочь бывшего вице-премьера, а сейчас главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова в 2018 году заработала более 2 млрд рублей. об этом стало известно из ее декларации о доходах и имуществе
Дочь бывшего вице-премьера, а сейчас главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова в 2018 году заработала более 2 млрд рублей. об этом стало известно из ее декларации о доходах и имуществе.
22-летняя Мария Шувалова окончила Московскую государственную академию хореографии и теперь работает в Большом театре.
Издание Baza со ссылкой на источник в Федеральной налоговой службе сообщает, что в 2018 году Мария Шувалова заработала в Большом театре 851 тысячу рублей. А в компании «КСП Капитал управление активами» доход дочери чиновника составил чуть более 2 млрд рублей, то есть она получала по 172 млн рублей в месяц.
По данным издания, «КСП Капитал управление активами» принадлежит Сергею Котляренко. Российские СМИ называют его юристом и номинальным держателем активов Игоря Шувалова, поскольку последнему по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.