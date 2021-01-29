За пострадавшей на митинге Маргаритой Юдиной приставили наружное наблюдение
Жительницу Луги Маргариту Юдину, которая пострадала от действий силовиков во время протестной акции, выписали из больницы. Она была повторно госпитализирована в Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге
Жительницу Луги Маргариту Юдину, которая пострадала от действий силовиков во время протестной акции, выписали из больницы. Она была повторно госпитализирована в Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге.
Адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов сообщил «Фонтанке», что Маргарита Юдина будет проходить амбулаторное лечение, а ее дети находятся в безопасном месте с матерью.
Юристы проекта также сообщили, что за машиной, на которой женщина вместе со своим адвокатом уехала из больницы, следовала процессия из автомобилей наружного наблюдения.
Ранее также сообщалось о визите домой к Юдиной сотрудников прокуратуры и органов опеки. Это произошло после того, как женщина заявила о планах подать заявление в СКР на сотрудника ОМОНа, который ударил ее ногой в живот на митинге.
Не исключено, что власти таким образом хотят оказать давление на Маргариту Юдину, чтобы она отказалась от претензий к силовику.