29 января 2021, 14:59
Российским студентам разрешили вернуться к очному обучению после каникул
В России студентам вузов разрешили вернуться на очное обучение после зимних каникул. При этом решение об окончании дистанционного обучения руководство университетов должно согласовывать с территориальным управлением Роспотребнадзора
В России студентам вузов разрешили вернуться на очное обучение после зимних каникул, то есть с 8 февраля. При этом решение об окончании дистанционного обучения руководство университетов должно согласовывать с территориальным управлением Роспотребнадзора.
В Минобрнауки уточнили, что возможность допуска студентов на очные занятия должна оцениваться руководителями вузов, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и особенностей распространения коронавируса в регионе.
Ректорам также поручено обеспечить контроль за масочным режимом и создать условия для профилактики заражения, обработки рук, измерения температуры.