Замглавы Минкультуры Алтайского края скончалась в результате ДТП
Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась от ранений, полученных в ДТП с грузовиком. Ранее сообщалось, что чиновница находится в тяжелом состоянии
Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась от ранений, полученных в ДТП с грузовиком. Ранее сообщалось, что чиновница находится в тяжелом состоянии.
«Московский комсомолец» сообщает, что Галина Кубрина была госпитализирована в Троицкую районную больницу, однако врачи не смогли ее спасти.
ДТП с участием грузовика и машины, в которой находились глава Минкультуры Алтайского края Елена Безрукова, ее зам Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства Федор Зыков, произошло утром 28 января. Грузовик выезжал со второстепенной дороги и не пропустил машину с чиновниками. Безрукова и Зыков получили неопасные для жизни травмы.
Сотрудники министерства ехали в служебную командировку в Бийск, где должны были осмотреть участок под строительство Центра культурного развития и техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа.