Близкие друзья Владимира Путина могут объявить себя собственниками «дворца» под Геленджиком
Близкие друзья президента Владимира Путина Геннадий Тимченко, а также братья Борис и Аркадий Ротенберги, могут объявить себя собственниками знаменитого «дворца» под Геленджиком, чтобы опровергнуть связь этого объекта с главой государства
Близкие друзья президента Владимира Путина Геннадий Тимченко, а также братья Борис и Аркадий Ротенберги, могут объявить себя собственниками знаменитого «дворца» под Геленджиком, чтобы опровергнуть связь этого объекта с главой государства, сообщает Znak.com.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этим особняком владеют «один или несколько» бизнесменов, но имена этих людей он называть не будет.
Судя по всему, сейчас власти заняты поиском «подходящих» бизнесменов, которые могли бы стать номинальными владельцами «дворца», стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. Миллиардеров, которые могут позволить себе такой объект, решено было искать среди близких друзей Владимира Путина.
По данным Алексея Навального, с 2008 года «дворец Путина» сменил шесть владельцев: изначально дворцом владели Дмитрий Горелов, Сергей Колесников и Николай Шамалов, затем — Кузьменко, Ярошенко и Шамалов, далее владельцем был Александр Пономаренко, а последними собственниками числятся компании «Савоян Инвестментс Лимитед» и АО «Бином».
Из всех указанных бизнесменов покупку дворца подтвердил только Александр Пономаренко. Он сообщил, что купил объект у Николая Шамалова.