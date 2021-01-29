Полицейский, уволенный из-за дела Ивана Голунова, возглавил Счетную палату Брянской области
Бывший глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин, который был уволен из полиции из-за дела журналиста Ивана Голунова, назначен главой контрольно-счетной палаты Брянской области
Бывший глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин, который был уволен из полиции из-за дела журналиста Ивана Голунова, назначен главой контрольно-счетной палаты Брянской области.
Издание «Новости Брянска» сообщает, что прежний руководитель КСП Варвара Сафронова покинула занимаемую должность месяц назад. 28 января депутаты областной думы назначили нового председателя палаты Юрия Девяткина, который является уроженцем города Трубчевска Брянской области.
Примечательно, что заседание парламента, на котором состоялось назначение бывшего полицейского главой КСП. проходило в закрытом режиме, а на сайте облдумы в новости о прошедшем заседании нет.
Напомним, что после освобождения журналиста Ивана Голунова, которого арестовали по делу о сбыте наркотиков, были задержаны сотрудники УВД по ЗАО Москвы. По версии следствия, они подбросили журналисту наркотики с целью фабрикации против него уголовного дела.
Также были уволены с руководитель столичного УВД по ЗАО Андрей Пучков, его заместитель Игорь Петухов, глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник соответствующего отдела в УВД по ЗАО Андрей Щиров.