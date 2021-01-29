29 января 2021, 12:22
Во «Внуково» и «Шереметьево» четыре рейса задержали из-за угрозы взрыва
В экстренных службах сообщили, что на электронную почту аэропортов поступили сообщения о заложенных бомбах в четырех самолетах. Речь идет о рейсах в Анадырь, Санкт-Петербург, Магадан и Владивосток
В московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» утром в пятницу, 29 января, четыре рейса были задержаны более чем на три часа из-за угрозы взрыва.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на электронную почту аэропортов поступили сообщения о заложенных бомбах в четырех самолетах. Речь идет о рейсах в Анадырь, Санкт-Петербург, Магадан и Владивосток.
Самолеты были досмотрены специалистами, но никаких подозрительных предметов в них не обнаружили.
По предварительным данным, письма с предупреждением о взрывах отправили двое мужчин, которые не были зарегистрированы ни на один рейс.