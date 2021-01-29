29 января 2021, 11:59
Автомобиль министра культуры Алтайского края попал в ДТП с грузовиком
Утром 29 января автомобиль чиновников столкнулся с грузовиком, который выезжал со второстепенной дороги. Водитель грузовой машины не пропустил легковой автомобиль
Фото: altay-news.ru
Автомобиль главы Минкультуры Алтайского края Елены Безруковой попал в ДТП. С момент аварии в машине также находились двое подчиненных министра.
Утром 29 января автомобиль чиновников столкнулся с грузовиком, который выезжал со второстепенной дороги. Водитель грузовой машины не пропустил легковой автомобиль.
В результате столкновения трое чиновников получили травмы, им понадобилась госпитализация. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.