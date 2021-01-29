Картину Сандро Боттичелли продали на аукционе за рекордные 93 млн долларов
Картину флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» продали на аукционе Sothebyʼs за 92,2 млн долларов. Покупатель предпочел сохранить анонимность
Картину флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» продали на аукционе Sothebyʼs за 92,2 млн долларов. Покупатель предпочел сохранить анонимность.
Портрет неизвестного молодого человека был написан Сандро Боттичелли в 1480 году. По одной из версий, на картине изображен один из представителей могущественной в ту эпоху семьи Медичи. Последние оказывали широкую поддержку представителям искусства.
С XVIII века «Портрет молодого человека с медальоном» хранился в семье британских баронов Ньюборо, а в 1982 году ее купил за 1,3 млн долларов американский девелопер Шелдон Солоу.
Цена в 92,2 млн долларов стала новым рекордом стоимости для работ Сандро Боттичелли.
Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, когда за картину «Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем» купили за 10,4 млн долларов.