Студентам и школьникам назначили занятия в день новых протестных митингов
Студенты предполагают, что занятия назначили на воскресенье из-за протестных митингов. Однако в ВШЭ эту версию опровергли и назвали простым совпадением. В вузе уверяют, что расписание было составлено три недели назад
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге перенесло занятия в рамках «Школы дипломатии» на воскресенье, 31 декабря. Такое решение было принято после того, как сторонники оппозиционера Алексея Навального назначили на этот день новые акции протеста.
Студенты предполагают, что занятия назначили на воскресенье из-за протестных митингов. Однако в ВШЭ эту версию опровергли и назвали простым совпадением. В вузе уверяют, что расписание было составлено три недели назад.
Прошлый учебный семинар этой конференции также проходил в день протестного митинга в поддержку Алексея Навального - 23 января.
Znak.com также сообщает о жалобах учащихся старших классов некоторых школ, которым назначили занятия на 31 января, чтобы они не пошли на протестные митинги. Школьники и студенты пишут в соцсетях, что «Путин украл у них выходной».