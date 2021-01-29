29 января 2021, 10:10
Россия с 8 февраля возобновит полеты в Грецию и Сингапур
Напомним, что для россиян также доступны такие международные направления, как Турция, Египет, ОАЭ, Казахстан, Белоруссия, Куба, Япония, Мальдивские острова и другие
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о возобновлении авиасообщения с Грецией и Сингапуром с 8 февраля.
Рейсы из Москвы в Афины будут выполняться два раза в неделю, а в Сингапур — три раза в неделю, сообщает ТАСС.
Напомним, что для россиян также доступны такие международные направления, как Турция, Египет, ОАЭ, Казахстан, Белоруссия, Куба, Япония, Мальдивские острова и другие.