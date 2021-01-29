Актер Василий Лановой скончался от коронавируса в возрасте 87 лет
Советский и российский актер Василий Лановой скончался в московской больнице в возрасте 87 лет. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом и поражением легких
Советский и российский актер Василий Лановой скончался в московской больнице в возрасте 87 лет. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом и поражением легких.
Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусной инфекцией в начале января. Тогда сообщалось, что артист чувствует себя хорошо и его скоро выпишут.
Однако несколько дней назад Василия Ланового перевели в в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, а 28 января он пережил клиническую смерть.
Василий Лановой за свою актерскую карьеру сыграл более чем в 70 фильмах. Широкую известность ему принесли роли в картинах «Алые паруса», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и «Дни Турбиных».
Лановой награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, премией «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и другими.