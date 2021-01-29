В Москве в отношении 173 родителей составили протоколы из-за участия их детей в митинге
Московская полиция составила 173 протокола в отношении родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Фото: DW
Московская полиция составила 173 протокола в отношении родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Все идет своим законным чередом. Как это в дальнейшем повлияет на жизнь детей, уже должна решать школа индивидуально», - заявила РБК детский омбудсмен.
В ГУ МВД по Москве информацию о привлечении родителей к административной ответственности за участие несовершеннолетних в протестной акции пока не прокомментировали.