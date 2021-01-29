Швейцарские инженеры подтвердили одну из версий гибели группы Дятлова
Швейцарские инженеры подтвердили одну из версий гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Статья о тайне перевала Дятлова опубликована в журнале Communications earth & environment
Швейцарские инженеры подтвердили одну из версий гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Статья о тайне перевала Дятлова опубликована в журнале Communications earth & environment.
Исследователи пришли к выводу, что смертельные травмы туристам нанес лавинный сход снега.
При этом ранее гипотеза о сходе лавины на туристические палатки была опровергнута из-за пологого склона, отсутствия признаков лавины, аномальных травм жертв, а также неопределенности причин схода самой лавины.
Швейцарские инженеры в своем исследовании смоделировали условия, характерные для той местности, где туристы разбили лагерь. Они считают, что причиной смерти группы стал необычный механизм схода снежной плиты, которая сформировалась из снега, скопившегося под воздействием ветра прямо над палаткой.
По мнению специалистов, даже если полученные туристами травмы не были смертельными, то все равно они бы умерли от переохлаждения.
В ходе длительного расследования причин гибели десяти человек были отработаны различные версии, в частности, обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных и гибель от рук коренных жителей.