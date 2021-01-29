29 января 2021, 06:45
Мэрия Ейска неожиданно согласовала акцию в поддержку Алексея Навального
Администрация города Ейска Краснодарского края согласовала акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Митинг начнется в 14.00 на Театральной площади
Администрация города Ейска Краснодарского края согласовала акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Митинг начнется в 14.00 на Театральной площади.
Депутат Александр Коровайный, который стал заявителем акции, сообщил «МБХ медиа», что «по крайней мере в Ейске власть настроена на то, чтобы не провоцировать конфликт».
23 января в Ейске прошел несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. Местные жители собрались сразу на двух площадях города.
Соратники оппозиционера сообщили, что 31 января протестные акции пройдут как минимум в 50 российских городах.