29 января 2021, 04:16
Алексей Навальный записал новое обращение к россиянам из СИЗО
Оппозиционер заявил, что если на улицы выйдут хотя бы 2% зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки»
Оппозиционер Алексея Навальный записал новое обращение к россиянам из СИЗО «Матросская тишина». Ранее суд отклонил жалобу защиты политика на его арест.
Оппозиционер заявил, что если на улицы выйдут хотя бы 2% зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки».
«Я приветствую и обнимаю всех, кто понял эту простую математику, и в субботу вышел на улицу, помня о своих правах и забыв о своем страхе. Выходите и дальше, ничего не бойтесь», - заявил Навальный по поводу планов его сторонников провести 31 января новый протестный митинг.
Ранее соратник оппозиционера Иван Жданов сообщил, что фильм «Дворец для Путина» на YouTube посмотрели уже более 100 млн раз.