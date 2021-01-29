Жители Замоскворечья связали поджог старинного здания с планами мэрии построить на его месте бизнес-центр
Мэрия Москвы планирует построить в историческом районе столицы многофункциональный офисный центр, который представляет собой две башни высотой 100 метров. Сейчас на портале «Активный гражданин» проходит общественное обсуждение по проекту
Мэрия Москвы планирует построить в историческом районе столицы многофункциональный офисный центр, который представляет собой две башни высотой 100 метров. Сейчас на портале «Активный гражданин» проходит общественное обсуждение по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории в районе Замоскворечье на Дубининской улице.
Жители Замоскворечья в связи с планами властей вспомнили инцидент, который произошел в августе 2019 года. 3 августа произошел пожар по адресу улица Дубининская д.41. стр.4. Тогда сгорело неэксплуатируемое здание, построенное в 1917 году. В правоохранительных органах сообщили, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.
Москвичи предполагают, что умышленный поджог старого здания и планы мэрии на строительство бизнес-центра могут быть связаны. При этом местные жители выступают против появления в историческом районе стометровых башен.
Муниципальный депутат района Замоскворечье Вера Леонова рассказала «Московской газете», что подготовила проект решения для Совета депутатов, однако депутаты от «Единой России» отказываются включать волнующий граждан вопрос в основную повестку.
Депутат призывает москвичей оставлять свое мнение по проекту в «Активном гражданине», чтобы предотвратить застройку исторического района.
Глава муниципального округа Замоскворечье Николай Матвеев в свою очередь заявил, что подозрения москвичей об умышленном поджоге здания ради освобождения территории под новое строительство могут быть справедливы, но при этом он не видел документов, которые подтверждали бы строительство бизнес-центра.
Одновременно с этим Матвеев заявил, что эксперты и власти Москвы «должны понимать, что в Замоскворечье такого строить нельзя и это аморально».