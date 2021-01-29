Госкорпорация «Ростех» потратит 735 млн рублей на автомобили для сотрудников
Государственная корпорация «Ростех», которой руководит один из друзей президента Сергей Чемезов, планирует потратить 735 млн рублей на автотранспортное обслуживание своих сотрудников
Государственная корпорация «Ростех», которой руководит один из друзей президента Сергей Чемезов, планирует потратить 735 млн рублей на автотранспортное обслуживание своих сотрудников.
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, подрядчик должен в течение двух лет предоставлять корпорации услуги по перевозкам сотрудников. Для этого необходимы 59 автомобилей, а половина транспортных средств должна быть представительского класса.
Так, в «Ростехе» планируют арендовать 13 автомобилей Mercedes-Benz моделей S-560 L4 matic и S-450 L4 matic (12 и 10 млн рублей), а также один Mercedes-Maybach S 560 стоимостью 13 млн рублей.
Помимо этого подрядчик должен предоставить корпорации автомобили бизнес-класса Genesis G80 2.0 4WD, Hyundai Sonata 2.0 и минивэны Mercedes-Benz и Volkswagen.