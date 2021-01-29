Фильм-расследование о «дворце Путина» под Геленджиком посмотрели 100 млн раз
Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр инагентов) о шикарном «дворце» под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей, который связывают с президентом Владимиром Путиным, посмотрели на YouTube более 100 млн раз
Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр инагентов) о шикарном «дворце» под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей, который связывают с президентом Владимиром Путиным, посмотрели на YouTube более 100 млн раз.
Кроме того, на канал Алексея Навального после выхода фильма «Дворец для Путина» дополнительно подписались более 1,2 млн человек, сообщил директор ФБК Иван Жданов.
В расследовании говорится о дворце в стиле итальянского палаццо у мыса Идокопас, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. На участке рядом с особняком среди прочего находятся своя церковь и ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом. У «дворца» есть собственный подземный тоннель с выходом к морю, а над участком установлена бесполетная зона.
Владимир Путин категорически опроверг свою связь с этим «дворцом», хотя по меньше мере пять фирм-подрядчиков подтвердили, что комплекс «Прасковеевка» имеет непосредственное отношение к президенту.