29 января 2021, 01:41
В Петербурге по делу о насилии в отношении силовиков на митинге задержали отца семерых детей
Следственные органы Санкт-Петербурга задержали по делу о насилии в отношении сотрудников полиции во время протестной акции отца семерых детей Андрея Ломова
Фото: DW
Следственные органы Санкт-Петербурга задержали по делу о насилии в отношении сотрудников полиции во время протестной акции отца семерых детей Андрея Ломова.
Супруга задержанного Елена рассказала «МБХ медиа», что в 6 утра к ним домой ворвались десять силовиков в масках и с автоматами. Во время обыска правоохранители изъяли телефон Андрея Ломова и вещи, в которых он был на протестном митинге.
Елена Ломова также сообщила, что ее муж работает государственном учреждении, а в 2012 году был наблюдателем на выборах президента.
В Следственном комитете сообщили, что во время протестного митинга 23 января группа граждан пыталась «прорвать оцепление» на Невском проспекте, в результате чего несколько силовиков получили травмы.