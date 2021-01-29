Правительство подготовило законопроект по защите госзакупок от общественного контроля
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который вносит изменения в процесс госзакупок. Документ позволяет защитить закупки госструктур и госкомпаний от санкций иностранных государств и от контроля со стороны общественности
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который вносит изменения в процесс госзакупок. Документ позволяет защитить закупки госструктур и госкомпаний от санкций иностранных государств и от контроля со стороны общественности.
Согласно законопроекту, Минфином предлагает оцифровать госзакупки. На всех этапах документооборот должен осуществляться в электронном виде. Еще одно предложение касается сокращения способов выбора поставщика. Сейчас таких способов 11, но правительство предлагает оставить только три - это конкурс, аукцион и запрос котировок.
Документ вводит и понятие комплексной закупки, которая разрешает госструктурам заключить сразу несколько контрактов с одним подрядчиком.
Однако самым значительным является изменение правил конфиденциальности участников закупок. Сейчас участники тендера должны размещать информацию в публичном доступе, но кабмин предлагает наделить подрядчиков правом отказываться давать согласие на обработку персональных данных. Авторы документы объясняют, что в случае принятия законопроекта «недружественные иностранные государства не смогут проследить цепочку сделок между конкретными заказчиками и исполнителями и ввести на их основании санкции», сообщают «Ведомости».
Эксперты при этом отмечают, что этот пункт законопроекта также сведет на нет общественный контроль за госзакупками, а это уже чревато злоупотреблениями со стоны участников тендеров.