Вице-премьер Татьяна Голикова назвала «вредными» ковид-паспорта для вакцинированных граждан
Вице-премьер по социальным вопросам заявила о вредности и нецелесообразности введения ковид-паспортов для граждан, которые сделали прививку от коронавируса
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила о вредности и нецелесообразности введения ковид-паспортов для граждан, которые сделали прививку от коронавируса.
На совещании с президентом Владимиром Путиным Татьяна Голикова отметила, что единственным документом, предусмотренным законодательством, сейчас является сертификат о вакцинации от коронавируса. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить документы, «доказывающие» наличие прививки, в том числе и для поездок за границу.
«Введение паспортов, как мы видим, вызывает раздражение граждан. Они в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», - заявила вице-премьер, слова которой приводит РИА Новости.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все россияне с прививкой от COVID-19 смогут получить сертификат на портале госуслуг, а Владимир Путин поручил властям заняться вопросом о признании таких документов за рубежом. В некоторых регионах также заявили о введении ковид-паспортов в виде QR-кодов и предоставлении льгот гражданам, прошедшим вакцинацию.