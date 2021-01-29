«Трансперенси Интернешнл» потребовала проверить законность действий силовиков во время протестов
Антикоррупционная организация потребовала от прокуратуры Москвы проверить законность действий сотрудников МВД и Следственного комитета, которые задерживали участников протестных митингов
Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл-Р» (внесена в реестр «инагентов») потребовала от прокуратуры Москвы проверить законность действий сотрудников МВД и Следственного комитета, которые задерживали участников протестных митингов. В заявлении организации отмечается, что среди задержанных оказался их сотрудник Алексей Сокирко.
Алексея Сокирко задержали за день до протестного митинга - 22 января. По версии силовиков, он якобы передал в метро неизвестному лицу листовки с призывом к участию в митинге. Сокирко был арестован на 7 суток, а в квартире его родителей прошли обыски.
В заявлении «Трансперенси Интернешнл» говорится о недопустимости преследования людей за участие в мирных собраниях. Борцы с коррупцией также призывают власти отпустить на свободу всех задержанных.
Напомним, что по уточненным данным «ОВД-Инфо» по всей стране за участие в протестных митингах силовики заболели более 4 тысяч человек.