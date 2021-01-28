28 января 2021, 18:16
Защита Алексея Навального обжалует его арест в Европейском суде по правам человека
Адвокаты Алексея Навального обжалуют в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Химкинского горсуда об аресте политика на 30 суток, которое противоречит Уголовно-процессуальному кодексу России
Адвокаты Алексея Навального обжалуют в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Химкинского горсуда об аресте политика на 30 суток, которое противоречит Уголовно-процессуальному кодексу России.
Защитница Ольга Михайлова сообщила «Дождю», что решение «выездного» Химкинского городского суда нарушает статьи 2, 5, 6 Конвенции о правах человека.
«В данной ситуации я думаю все, что хочет власть, все удовлетворяется, несмотря на отсутствие прямых норм закона. Мы считаем, что все, что происходит с Алексеем, носит политические мотивы», - заявила адвокат.
Защита оппозиционера указывает на то, что он находится в СИЗО с непонятным статусом, так как арест для условно осужденных за нарушение испытательного срока не предусмотрен.