Росстат сообщил о рекордном сокращении населения страны из-за коронавируса
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России проживало 146,74 млн человек, а по состоянию на 1 января 2021 года - 146,23 млн человек. Для сравнения, за 2019 и 2018 годы население России сокращалось всего на 100 тысяч человек
Население России по итогам 2020 года сократилось на 510,5 тысячи человек. Это рекордные показатель падения численности населения страны с 2005 года.
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России проживало 146,74 млн человек, а по состоянию на 1 января 2021 года - 146,23 млн человек. Для сравнения, за 2019 и 2018 годы население России сокращалось всего на 100 тысяч человек.
При этом общая численность российского населения достигла минимума с 2014 года, когда в стране проживало 143,7 млн человек. После вхождения Крыма в состав России, численность населения выросла до 146,3 млн человек.
Причиной рекордного сокращения населения стала пандемия коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, от новой инфекции скончались более 71 тысячи человек. При этом статистика оперштаба включает только случаи, когда коронавирус стал непосредственной, а не сопутствующей причиной смерти.