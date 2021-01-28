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Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
28 января 2021, 16:35

В Краснотурьинске чиновники подарили блокадницам сертификаты для покупок в магазине за 40 км от города

В Краснотурьинске сотрудники управления социальной политики городской администрации поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда трех местных жительниц и вручили им сертификаты на совершение покупок в магазине, которого нет в городе

В Краснотурьинске чиновники подарили блокадницам сертификаты для покупок в магазине за 40 км от города

В Краснотурьинске сотрудники управления социальной политики городской администрации поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда трех местных жительниц и вручили им сертификаты на совершение покупок в магазине, которого нет в городе.

В мэрии отчитались, что подарили блокадницам праздничные наборы, в каждом из которых был теплый плед, открытка и подарочный сертификат на 1500 рублей на покупки в сети «Кировский».

При этом ближайший магазин «Кировский» находится в соседнем городе Серов, до которого из Краснотурьинска ехать 40 километров, сообщает «Новая газета».

Пресс-секретарь мэрии Краснотурьинска Анна Загирова сообщила, что пожилых женщин доставят до магазина «силами управления социальной политики». Сотрудники помогут им и с транспортировкой в Серов и с покупками.

«Новая» также уточняет, что сеть магазинов «Кировский» принадлежит Игорю Ковпаку. Его сын Лев Ковпак, который ранее управлял сетью, сейчас является депутатом Госдумы от «Единой России».

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