Мособлсуд отклонил жалобу защиты Алексея Навального на его арест
Московский облсуд отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на его арест сроком на 30 суток. Напомним, что политик был задержан после прилета из Берлина, а на следующий день в отделе полиции Химок состоялся выездной суд
Московский облсуд отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на его арест сроком на 30 суток. Напомним, что политик был задержан после прилета из Берлина, а на следующий день в отделе полиции Химок состоялся выездной суд.
Участие на сегодняшнем заседании Мособлсуда Алексей Навальный принимал по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина».
Адвокаты Навального попросили областной суд отменить решение Химкинского суда об аресте, поскольку оно «не соответствует нормам закона». Защита сослалась на то, что данное решение было принято на «незаконном выездном заседании» прямо в ОВД и сопровождалось «нарушениями права на защиту, конфиденциальное общение и ознакомление с материалами дела». В частности, адвокаты оппозиционера были уведомлены о проведении заседания за минуту до его начала.
Адвокат Вадим Кобзев также заявил, что вопрос об аресте на 30 суток условно осужденного не мог быть поставлен начальником УВД Химок, поскольку такая мера пресечения вообще не предусмотрена уголовно-исправительным законодательством.
Кобзев добавил, что уголовно-исправительная инспекция была уведомлена о том, что Навальный находится на лечении в Германии после отравления, однако сотрудники ведомства все равно «искали его по месту жительства, звонили соседям, составляли рапорты».
«Здесь все одно большое демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд. Суд спускается по лесенке деградации», - заявил в суде сам Алексей Навальный.