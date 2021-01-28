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Общество
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28 января 2021, 15:20

В ГУ МВД по Подмосковью объяснили портрет основателя ГУЛАГа в полиции Химок «воспитанием личного состава»

Руководство подмосковной полиции отказалось убирать портрет главы НКВД и основателя ГУЛАГа Генриха Ягоды из химкинского отдела, в котором состоялся выездной суд над оппозиционером Алексеем Навальным

В ГУ МВД по Подмосковью объяснили портрет основателя ГУЛАГа в полиции Химок «воспитанием личного состава»

Руководство подмосковной полиции отказалось убирать портрет главы НКВД и основателя ГУЛАГа Генриха Ягоды из химкинского отдела, в котором состоялся выездной суд над оппозиционером Алексеем Навальным. В полиции пояснили, что портрет чекиста, которого обвинили в убийстве Сергея Кирова и Максима Горького, нужен для «воспитания личного состава».

Издание «Подъем» направило в ГУ МВД по Московской области запрос по поводу портрета основателя ГУЛАГа Генриха Ягоды в химкинской полиции. В ответе силовиков говорится, что стенды с портретами и историческими справками руководителей, возглавлявших органы внутренних дел в различные периоды истории страны, установлены «с целью изучения личным составом истории становления и функционирования службы».

Согласно исторической справке, Генрих Ягода был расстрелян в марте 1938 года по нескольким обвинениям, в том числе подготовки убийства Иосифа Сталина. В современной России предпринимались попытки реабилитировать бывшего главу НКВД, однако Верховный суд РФ признал личность Ягоды «не подлежащей реабилитации».

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