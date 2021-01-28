Ростовский облсуд признал законным административный арест матери-одиночки из-за протестной акции
Ростовский областной суд признал законным административный арест координатора регионального штаба Алексея Навального Ксении Середкиной за организацию протестной акции 23 января
Ростовский областной суд признал законным административный арест координатора регионального штаба Алексея Навального Ксении Середкиной за организацию протестной акции 23 января. При вынесении решения об аресте суд первой инстанции проигнорировал тот факт, что она является матерью-одиночкой, а областной суд подтвердил законность этого решения.
Отметим, в Административном кодексе России прямо говорится о том, что такая мера наказания как арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отметил, что ростовский суд сослался на наличие у 11-летней дочери Середкиной бабушки. Однако часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ однозначно указывает, что административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. «Про бабушек КоАП ничего не говорит», - отметил адвокат.
Ксению Середкину задержали 22 января, после чего арестовали на трое суток. После выхода из спецпремника женщину повторно задержали и арестовали еще на восемь суток по статье о неповиновении требованиям полиции.