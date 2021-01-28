Британские депутаты призвали ввести санкции против Алишера Усманова и Романа Абрамовича
Депутаты британского парламента призвали власти своей страны «начать действовать» и ввести в связи с отравлением Алексея Навального санкции против бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина
Депутаты британского парламента призвали власти своей страны «начать действовать» и ввести в связи с отравлением Алексея Навального санкции против бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина.
Депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж также задала вопрос министру по делам Европы и Америки Венди Мортон о том, действительно ли Запад воздерживается от введения санкций в отношении «людей с деньгами» вроде Романа Абрамовича и Алишера Усманова, сообщает The Telegraph
Маргарет Ходж напомнила, что миллиардеры Абрамович и Усманов владеют английскими футбольными клубами и «значительными состоянием и недвижимостью» в Великобритании. При этом они считаются близкими к Владимиру Путину бизнесменами, но санкции против них никогда не вводились.
Депутат от партии либеральных демократов Лейла Моран также обратила внимание правительства на то, что у Абрамовича и Усманова есть существенные связи и активы на Западе.
«Я спрашиваю, относится ли министр к этим обвинениям [Навального] всерьез, и может ли она дать гарантии, что для включения в санкционный список Магнитского будут рассматривать всех без скидки на их состояние или положение в обществе?», - поинтересовалась парламентарий.
Министр на вопросы депутатов об «особом» статусе Романа Абрамовича и Алишера Усманова заявила, что не будет сейчас рассуждать о конкретных санкционных списках.
Напомним, что после покушения на Алексея Навального и его ареста в России соратники оппозиционера призвали Запад ввести персональные санкции против людей из окружения Владимира Путина и журналистов-пропагандистов.
По мнению оппозиции, визовые и экономические санкции необходимо ввести против главы госбанка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова), председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы Минельхоза Дмитрия Патрушева (сын главы Совета безопасности Николая Патрушева) и телеведущего Владимира Соловьева. Ранее Алексей Навальный и его команда сообщали, что Шувалов владеет недвижимостью в Великобритании, а у Соловьева есть вилла на озере Комо в Италии.