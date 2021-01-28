28 января 2021, 14:29
Число задержанных на протестных акциях 23 января выросло до 4 тысяч человек
В Москве полиция задержала 1 546 человек, в Санкт-Петербурге - 572 человек, в Казани - 171. В числе задержанных были несовершеннолетние граждане и журналисты, которые находились на митинге по заданию редакции
Фото: ТВК
Число задержанных на протестных акциях в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 января в 125 городах, выросло до 4 002 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо».
В Москве полиция задержала 1 546 человек, в Санкт-Петербурге - 572 человек, в Казани - 171. В числе задержанных были несовершеннолетние граждане и журналисты, которые находились на митинге по заданию редакции.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил задержания журналистов на протестных митингах тем, что у силовиков якобы не было возможности идентифицировать их. При этом российские журналисты уже давно приходят на митинги в жилетках и нарукавниках с надписью «Пресса».