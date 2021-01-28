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Общество
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28 января 2021, 14:29

Число задержанных на протестных акциях 23 января выросло до 4 тысяч человек

В Москве полиция задержала 1 546 человек, в Санкт-Петербурге - 572 человек, в Казани - 171. В числе задержанных были несовершеннолетние граждане и журналисты, которые находились на митинге по заданию редакции

Число задержанных на протестных акциях 23 января выросло до 4 тысяч человек
Фото: ТВК

Число задержанных на протестных акциях в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 января в 125 городах, выросло до 4 002 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо».

В Москве полиция задержала 1 546 человек, в Санкт-Петербурге - 572 человек, в Казани - 171. В числе задержанных были несовершеннолетние граждане и журналисты, которые находились на митинге по заданию редакции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил задержания журналистов на протестных митингах тем, что у силовиков якобы не было возможности идентифицировать их. При этом российские журналисты уже давно приходят на митинги в жилетках и нарукавниках с надписью «Пресса».

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