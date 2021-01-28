Борьба с коррупцией в России остается на уровне африканских стран
В индексе-2020 Россия набрала только 30 баллов из 100 возможных и заняла 129 место из 180. Для Российской Федерации это самый высокий результат за весь период составления рейтинга
Россия поднялась на восемь строчек в Индексе восприятия коррупции, который каждый год составляет международная антикоррупционная организация Transparency International.
В индексе-2020 Россия набрала только 30 баллов из 100 возможных и заняла 129 место из 180. При этом в TI отметили, что для Российской Федерации это самый высокий результат за весь период составления рейтинга (с 2012 года).
В организации пояснили, что значение индекса в 30 единиц означает очень высокий уровень восприятия коррупции, что говорит об отсутствии системного противодействия коррупции. В нашей стране борьбу с коррупцией подменяют «единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве».
Соседями России по рейтингу являются такие страны, как Габон, Мали, Малави и Азербайджан.
Лучше всего ситуация с противодействием коррупции обстоит в Дании и Новой Зеландии, которые стали лидерами рейтинга.