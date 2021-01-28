28 января 2021, 13:29
Под Красноярском вертолет Ми-8 после посадки врезался в здание аэровокзала
Телеграм-канал «112» сообщает, что инцидент произошел с вертолетом авиакомпании «Ельцовка», который прибыл на дозаправку с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения
Фото: Telegram-канал 112
В аэропорту поселка Богучаны под Красноярском вертолет Ми-8 врезался в здание аэровокзала.
В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако у вертолета был полностью уничтожен рулевой винт.
Телеграм-канал «112» сообщает, что инцидент произошел с вертолетом авиакомпании «Ельцовка», который прибыл на дозаправку с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения.
Посадка прошла благополучно, однако во время руления пилоты «немного не рассчитали» и ударили воздушное судно хвостом в стену.