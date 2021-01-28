Леонида Волкова заподозрили в склонении детей к участию в митинге. Оппозиционер обвинил власти в лицемерии
Оппозиционер также обвинил власти в лицемерии и выложил в своем аккаунте фотодоказательства того, как партия «Единая Россия» регулярно привлекает несовершеннолетних к участию в своих публичных акциях
Руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков стал первым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту «склонения несовершеннолетних» к участию в несанкционированном митинге. Дело возбуждено по факту прошедших 23 января массовых протестов в 125 городах страны. При этом ни в одном заявлении Волкова о предстоящем митинге не содержалось призывов к несовершеннолетним выходить на улицы.
В заявлении Следственного комитета говорится, что Леонид Волков «достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией», однако разместил на YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним участвовать в протестных акциях.
«Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе в сети интернет на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram», - говорится в заявлении.
Леонид Волков обвинения в свой адрес отверг и в своем Twitter предложил следователям премию в размере 1312 рублей за каждый «призыв к участию несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах», обнаруженный в его публичных выступлениях.
Оппозиционер также обвинил власти в лицемерии и выложил в своем аккаунте фотодоказательства того, как партия «Единая Россия» регулярно привлекает несовершеннолетних к участию в своих публичных акциях, но следственные органы это не считают «политической педофилией».