У родственников главы Чечни нашли незадекларированные квартиры в элитном московском ЖК
Издание «Важные истории» обнаружило несколько квартир в жилом комплексе премиум-класса «Соколиное гнездо» в Москве, собственниками которых являются или являлись родственники главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
Издание «Важные истории» обнаружило несколько квартир в жилом комплексе премиум-класса «Соколиное гнездо» в Москве, собственниками которых являются или являлись родственники главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. При этом данные объекты недвижимости не были указаны в декларациях о доходах и имуществе.
По данным издания, квартирами в «Соколином гнезде» владеют сестры Рамзана Кадырова Зулай и Зарган, его племянник Якуб Закриев и кузен Турпал-Али Ибрагимов. Родственники главы Чечни являются государственными служащими, которые обязаны ежегодно отчитываться о доходах и имуществе. Однако сведений о квартирах в элитном московском ЖК в их декларациях найти не удалось.
Мужья сестер Рамзана Кадырова также являются высокопоставленными чиновниками. Так, Зарган Кадырова является женой главы чеченского Минтранса Рамзана Черхигова, а Зулай Кадырова – женой зампреда парламента Чечни Салмана Закриева.
Черхигов в своей декларации жилье в «Соколином гнезде» никогда не указывал, а Закриев – с 2018 года декларирует пентхаус в этом ЖК. При этом данный объект принадлежит его супруге с 2005 года. Сама Зулай этот пентхаус вообще никогда в декларации не указывала.
Отметим, что по российским законам факт отсутствия какого-либо объекта недвижимости в декларации является основанием для увольнения чиновников в связи с утратой доверия. Однако в российских реалиях только независимых политиков увольняют и лишают мандатов за ошибки в декларации, например, за неуказание нулевого счета в банке.