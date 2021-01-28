Приложения «Госуслуги Москвы» и «Активный гражданин» передают данные пользователей сторонним компаниям
Речь идет о сервисе, который используется для отслеживания действий пользователей и информации о них через мобильные приложения. Большая часть трекеров, используемых в государственных приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США (86%)
Эксперты АНО «Инфокультура» - НКО подготовили аналитическую записку на тему приватности государственных мобильных приложений, в которой говорится о том, что 88% таких приложений (в том числе столичные «Госуслуги Москвы» и «Активный гражданин»), имеют хотя бы один встроенный трекер, который передает данные третьим лицам.
Речь идет о сервисе, который используется для отслеживания действий пользователей и информации о них через мобильные приложения. Большая часть трекеров, используемых в государственных приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США (86%), а одно из приложений («Услуги РТ» использует трекер организации в юрисдикции Японии.
Эксперты «Инфокультуры» в ходе проверки выяснили, что все изученные приложения запрашивают как минимум одно разрешение, которое Google относит к небезопасным.
Исследователи выбрали приложения, разработанные для мобильной операционной системы Android и доступные для скачивания в магазине Google Play. По итогам проведенного «быстрого поиска» они обнаружили 44 приложения, созданных органами власти и государственными компаниями, сообщает РБК.
В записке указывается, что небезопасные трекеры используют приложения «Госуслуги Москвы», Moscow Transport, «Активный гражданин», «Госуслуги Югры», «Налоги ФЛ», «Парковки Москвы», «Карта жителя НО», «Услуги РТ», «Добродел», «Мои документы онлайн», «Моя Москва», «Мой энергосбыт», «АнтиКонтрафакт Алко» и другие.
В Минцифре в ответ на исследование специалистов по кибербезопасности заверили, что все государственные приложения «имеют серьезную защиту и соответствуют требованиям регулятора». Кроме того, использование трекеров является стандартной практикой, а все данные пользователей в системе электронного правительства защищены.