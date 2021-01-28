Детей Маргариты Юдиной, пострадавшей на митинге, могут отправить в армию
Двух сыновей Маргариты Юдиной, которую пнул в живот сотрудник ОМОНа во время протестного митинга 23 января, могут забрать в армию. Об этом сообщил глава Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев
Двух сыновей Маргариты Юдиной, которую пнул в живот сотрудник ОМОНа во время протестного митинга 23 января, могут забрать в армию. Об этом сообщил глава Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев.
«Семья уезжала в ФРГ, затем вернулись, при этом сыновья не встали на учет в военкомате, поэтому и не служили в армии. Этот вопрос интересует лично меня: планируют ли ребята срочную службу?» - заявил чиновник в беседе с изданием «Подъем».
Также глава района сообщил, что у органов опеки «есть вопросы» по поводу условий содержания и образования несовершеннолетней дочери Юдиной. «Вероятно, будем обращаться в ОМВД. Наша обязанность - контролировать условия проживания и питания несовершеннолетних детей», - заявил Юрий Намлиев, слова которого приводит Znak.com.
Примечательно, что власти обратили внимание на семью Маргариты Юдиной после того, как она заявила о своем намерении обратиться с заявлением в Следственный комитет по поводу инцидента на митинге. Перед этим она приняла извинения омоновца и его начальства, когда те пришли навестить ее в больнице. Женщина позже заявила, что сделала это «от растерянности», так как за силовика «весь день ходили просили».