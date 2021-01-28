28 января 2021, 11:36
В России за сутки зарегистрировали 19 138 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 575 человек скончались в результате осложнений. С начала пандемии COVID-19 выявили у 3 793 810 человек, из которых 71 651 человек скончался
В России за прошедшие сутки выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 575 человек скончались в результате осложнений.
С начала пандемии COVID-19 выявили у 3 793 810 человек, из которых 71 651 человек скончался.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2897 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2128, в Московской области – 939, в Нижегородской области – 469, в Свердловской области – 369, в Ростовской области - 375, в Воронежской области – 382, в Красноярском крае – 317.