Московские мундепы предложили назвать одну из улиц именем Алексея Навального
Депутаты муниципального образования «Академический» города Москвы решили изучить мнение граждан по поводу присвоения одному из проездов в округе имени оппозиционера Алексея Навального
Депутаты муниципального образования «Академический» города Москвы решили изучить мнение граждан по поводу присвоения одному из проездов в округе имени оппозиционера Алексея Навального.
Депутат от КПРФ Елена Гильц сообщила в Instagram, что несколько жителей Академического района предложили назвать одну из улиц, у которой сейчас нет названия, именем известного оппозиционера.
Депутат отметила, что эту инициативу можно реализовать только после представления мэра или президента, поскольку Алексея Навальный жив. «Но возможно, учитывая текущую общественно-политическую ситуацию, президент для него сделает исключение», - добавила Гильц.
За решение заняться вопросом проголосовало шесть депутатов из восьми присутствующих на обсуждении, сообщает Znak.com.
Скорее всего, ни мэр Москвы Сергей Собянин ни президент Владимир Путин не дадут добро на присвоение одной их столичных улиц имени Алексея Навального. Глава государства старается оппозиционера по имени вообще не называть и придумывает для него каждый раз новые эпитеты вроде «этот гражданин» и «никому неинтересный блогер».