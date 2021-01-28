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28 января 2021, 10:56

Подравшегося на митинге с омоновцами чеченца задержали в Псковской области

Напомним, ранее депутат Госдумы от Чечни и правая рука Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к Джумаеву с призывом сдаться и пообещал ему «решить вопрос с властями»

Подравшегося на митинге с омоновцами чеченца задержали в Псковской области

Сотрудники полиции задержали уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который подрался с сотрудниками ОМОНа во время протестного митинга в Москве.

Telegram-канал Mash сообщает, что молодого человека задержали в Псковской области, а сейчас везут на допрос в Следственный комитет по Москве.

Telegram-канале «112» сообщает, что в Псков Джумаев сбежал к своей матери, так как его разыскивала полиция.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Чечни и правая рука Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к Джумаеву с призывом сдаться и пообещал ему «решить вопрос с властями».

В свою очередь родители чеченца заявили, что он оказался на протестном митинге случайно и не поддерживает оппозиционера Алексея Навального.

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