28 января 2021, 10:56
Подравшегося на митинге с омоновцами чеченца задержали в Псковской области
Напомним, ранее депутат Госдумы от Чечни и правая рука Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к Джумаеву с призывом сдаться и пообещал ему «решить вопрос с властями»
Сотрудники полиции задержали уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который подрался с сотрудниками ОМОНа во время протестного митинга в Москве.
Telegram-канал Mash сообщает, что молодого человека задержали в Псковской области, а сейчас везут на допрос в Следственный комитет по Москве.
Telegram-канале «112» сообщает, что в Псков Джумаев сбежал к своей матери, так как его разыскивала полиция.
Напомним, ранее депутат Госдумы от Чечни и правая рука Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение к Джумаеву с призывом сдаться и пообещал ему «решить вопрос с властями».
В свою очередь родители чеченца заявили, что он оказался на протестном митинге случайно и не поддерживает оппозиционера Алексея Навального.