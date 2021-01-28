МИД вручил ноту протеста американскому послу из-за распространения фейк-ньюс о России
МИД России вручило представителю посольства США в Москве ноту протеста в связи с распространением недостоверной информации о происходящем в РФ в американских соцсетях
МИД России вручило представителю посольства США в Москве ноту протеста в связи с распространением недостоверной информации о происходящем в РФ в американских соцсетях.
В МИД заявили о «масштабном распространении недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве».
Внешнеполитическое ведомство также поддержало заявление Совета Федерации, в котором сенаторы обвинили американские социальные сети в ограничении свободы слова. Речь, судя по всему, идет о блокировке аккаунтов некоторых российских чиновников за нелестные комментарии об американских политиках.
«Американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, а также незаконной блокировки альтернативных платформ», — говорится в заявлении сената.