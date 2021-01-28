28 января 2021, 08:19
Активиста Константина Котова задержали за неповиновение требованиям полиции
Адвокат Мария Эйсмонт сообщила в Facebook, что в отношении Константина Котова составлен протокол о неповиновении требованиям сотрудника полиции. Минувшую ночь он провел в линейном отделе полиции аэропорта «Внуково» в ожидании суда
Гражданского активиста Константина Котова, который пропал вечером 27 января после выхода из дома, задержали сотрудники полиции.
Адвокат Мария Эйсмонт сообщила в Facebook, что в отношении Константина Котова составлен протокол о неповиновении требованиям сотрудника полиции. Минувшую ночь он провел в линейном отделе полиции аэропорта «Внуково» в ожидании суда.
Связь с Константином Котовым пропала вечером 27 января. Активист вышел из дома, чтобы забрать заказ из магазина и пропал.