Архангельскую активистку задержали за организацию «массового пикета снеговиков»
В Архангельской области полиция задержала активистку Елену Калинину за нарушение порядка проведения публичных акций. Женщине инкриминируют организацию «массового пикета снеговиков»
В Архангельской области полиция задержала активистку Елену Калинину за нарушение порядка проведения публичных акций. Женщине инкриминируют организацию «массового пикета снеговиков». Последние держали плакаты с критикой президента Владимира Путина и его «дворца» под Геленджиком.
Экс-координатор архангельского штаба Алексея Навального Андрей Боровиков сообщил изданию «Север.Реалии», что Елену Калинину доставили в отдел полиции в поселке Емецк. «Митинг снеговиков» проходил в деревне Зачачье, но там нет своего отделения полиции.
Силовики отпустили активистку через три часа без протокола об административном правонарушении, так как «не смогли придумать, по какой статье составлять документ». При этом полицейские разбили всех протестующих снеговиков.