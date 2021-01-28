Брата Алексея Навального задержали по делу о нарушении антиковидных требований
Директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Иван Жданов сообщил, что Олег Навальный проходит подозреваемым по уголовному делу. Сейчас брат оппозиционера находится в ИВС на Петровке, 38 в Москве
Брата Алексея Навального Олега задержали на 48 часов после обыска в квартире политика, который находится в СИЗО «Матросская тишина».
Директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Иван Жданов сообщил, что Олег Навальный проходит подозреваемым по уголовному делу. Сейчас брат оппозиционера находится в ИВС на Петровке, 38 в Москве.
Напомним, что вечером 27 января сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками к жене Алексея Навального, его лечащему врачу Анастасии Васильевой (она задержана на 48 часов) и к сотрудникам ФБК Георгию Албурову и Кире Ярмыш, которые находятся под административным арестом за призывы к участию в протестном митинге.
Проведение следственных действий у оппозиционеров санкционировали судьи Тверского районного суда Москвы. Силовики объяснили обыски расследованием уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований на митинге в период пандемии.
По версии следствия, оппозиционеры призывали «неограниченный круг лиц» принять участие в несогласованной акции 23 января на Пушкинской площади. В итоге на митинг явилась «группа численностью не менее 500 человек», в том числе и лица, которые должны быть на самоизоляции из-за коронавируса. Это создало угрозу массового заболевания людей.