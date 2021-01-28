Мэрия Сургута разместила в интернете объявление о поиске кандидатов на пост вице-мэра
Мэрия Сургута разместила объявление о поиске кандидатов на вакантную должность вице-мэра, который будет курировать сферу экономики и финансов. Объявление о работе опубликовано в базе данных «Труд всем» и на портале «Работа в России»
Мэрия Сургута разместила объявление о поиске кандидатов на вакантную должность вице-мэра, который будет курировать сферу экономики и финансов. Объявление о работе опубликовано в базе данных «Труд всем» и на портале «Работа в России», сообщает URA.ru.
Вице-мэру Сургута по финансовым вопросам предлагают зарплату в размере от 122 тысяч до 189 тысяч рублей, пятидневную рабочую неделю, обед в столовой, дополнительный отпуск и бесплатный проезд к месту отдыха.
Соискатель на эту должность должен иметь высшее экономическое образование, разбираться в банковском деле и финансах, а также иметь стал работы на государственной службе не менее 4 лет.
Должность вице-мэра по финансам освободилась еще осенью 2020 года после ухода Анны Шерстновой. В первый раз конкурс на должность провели 18 января, но комиссия отсеяла 31 кандидата из 32 и объявила конкурс несостоявшимся. Большинство участников не смогли собрать полный комплект документов.