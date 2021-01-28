28 января 2021, 03:12
Дочь сенатора Джона Маккейна пришла на телепередачу в футболке с надписью «Навальный»
Дочь американского сенатора Джона Маккейна (скончался в 2018 году – ред.) Меган Маккейн пришла в эфир популярной программы The View на телеканале ABC в футболе с надписью NAVALNY
Дочь американского сенатора Джона Маккейна (скончался в 2018 году – ред.) Меган Маккейн пришла в эфир популярной программы The View на телеканале ABC в футболе с надписью NAVALNY.
«Открытие медиа» сообщают, что на этой передаче не обсуждались темы, связанные с общественно-политической ситуацией в России. Напротив, в выпуске обсуждались импичмент Дональда Трампа и другие актуальные для США проблемы. Тем не менее, Меган Маккейн решила выразить свою поддержку оппозиционеру Алексею Навальному, который был арестован после своего возвращения их Германии, где он восстанавливался после отравления «Новичком».
Стоит отметить, что сенатор Джон Маккейн был ярым критиком российских властей и лично президента Владимира Путина.